Bazar Murah dari Caleg Perindo Diserbu Warga Klaten, 20 Menit 500 Liter Midor Ludes

KLATEN – Warga Klaten menyambut antusias bazar minyak goreng murah murah yang diadakan Caleg DPR RI Dapil V Jawa Tengah dari Partai Perindo, GKR Ayu Koes Indriyah.

Hanya dengan menukar kupon Rp5.000, warga bisa mendapatkan 1 liter minyak goreng, padahal harga di pasaran bisa mencapai Rp17.500 per liter. Tak ayal, dalam waktu 20 menit 500 liter minyak goreng habis ditebus murah.

Adapun acara tersebut diadakan di Kantor DPD Partai Perindo Klaten di Jalan Diponegoro, Sidorejo, Karanganom, Klaten Utara, Sabtu (3/2/2024. GKR Ayu juga meggelar sosialisasi pencoblosan Pemilu 2024 dan senam bersama warga.