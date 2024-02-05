Selain Bazar Murah, Perindo Juga Sosialisasikan KTA Berasuransi di Denpasar

DENPASAR - Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng murah di Denpasar, Bali pada Sabtu 3 Februari 2024. Selain itu, juga sosialisasikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi.

''Sekalian kita sosialisaskan KTA asuransi, bila ada sakit kecelakaan itu akan ada penggantian biaya, memang tidak besar, tidak signifikan tapi sedikit membantu masyarakat, dan jika ada yang meninggal juga ada santunan," ujar Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Selvianti Joenoes.

Kegiatan ini mendapat antusias masyarakat. Di mana, warga hanya dengan uang Rp10.000 bisa membeli minyak goreng jauh lebih murah dari harga pasaran.

Aksi ini digelar untuk membantu masyarakat menjawab kebutuhan pokok masyarakat sekaligus mengenalkan caleg-caleg Perindo seperti Selvianti Joenoes yang maju untuk DPR RI.

Dalam kegiatan tersebut, juga dikenalkan caleg-caleg Perindo untuk DPRD Kota Denpasar, DPRD Bali, dan DPR RI. Partai Perindo di Bali telah melakukan gerakan minyak murah ini hampir di seluruh kabupaten kota.

Warga yang datang dilayani langsung Ketua DPW Perindo Provinsi Bali Komang Purnama bersama caleg-caleg Perindo. Salah seorang warga, Putu Gede Suryanta mengaku, bazar minyak goreng murah ini sangat membantu masyarakat. Warga silih berganti datang untuk membeli minyak goreng. Sebagian besar masyarakat berharap program ini bisa dibuat berkelanjutan.

(Arief Setyadi )