Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Merasa Terbantu, Masyarakat Antusias Serbu Bazar Murah Perindo di Denpasar

Wira Dana , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |11:59 WIB
Merasa Terbantu, Masyarakat Antusias Serbu Bazar Murah Perindo di Denpasar
Bazar murah Perindo di Denpasar, Bali (Foto: Wira Dana)
A
A
A

DENPASAR - Masyarakat di Denpasar, Bali antusias terhadap bazar sembako murah yang diadakan Partai Perindo pada Sabtu 3 Februari 2024.

Sejumlah warga Denpasar berduyun-duyun mendatangi kegiatan program tebus minyak murah. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga karena hanya dengan uang Rp10.000 warga bisa membeli minyak goreng jauh lebih murah dari harga pasaran.

Aksi ini digelar untuk membantu masyarakat menjawab kebutuhan pokok masyarakat sekaligus mengenalkan caleg-caleg Perindo seperti Selvianti Joenoes yang maju untuk DPR RI.

Dalam kegiatan tersebut, juga dikenalkan caleg-caleg Perindo untuk DPRD Kota Denpasar, DPRD Bali, dan DPR RI. Para caleg Perindo juga membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi gratis kepada warga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement