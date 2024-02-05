Merasa Terbantu, Masyarakat Antusias Serbu Bazar Murah Perindo di Denpasar

DENPASAR - Masyarakat di Denpasar, Bali antusias terhadap bazar sembako murah yang diadakan Partai Perindo pada Sabtu 3 Februari 2024.

Sejumlah warga Denpasar berduyun-duyun mendatangi kegiatan program tebus minyak murah. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga karena hanya dengan uang Rp10.000 warga bisa membeli minyak goreng jauh lebih murah dari harga pasaran.

Aksi ini digelar untuk membantu masyarakat menjawab kebutuhan pokok masyarakat sekaligus mengenalkan caleg-caleg Perindo seperti Selvianti Joenoes yang maju untuk DPR RI.

Dalam kegiatan tersebut, juga dikenalkan caleg-caleg Perindo untuk DPRD Kota Denpasar, DPRD Bali, dan DPR RI. Para caleg Perindo juga membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi gratis kepada warga.