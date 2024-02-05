Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ratusan Warga Sleman Antusias Hadiri Bazar Murah Partai Perindo

Gunanto Farhan , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |17:37 WIB
Ratusan Warga Sleman Antusias Hadiri Bazar Murah Partai Perindo
Partai Perindo Gelar Bazar Murah/Foto: MNC Portal
A
A
A

 

SLEMAN – Ratusan warga antusias menghadiri tebus minyak murah Partai Perindo, di Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta.

“Tebus minyak goreng murah ini sangat membantu, terlebih dengan kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu, juga dapat mengurangi biaya pengeluaran,” ujar salah satu warga masyarakat Zucriyah.

Dia berharap, bazar minyak goreng murah ini, untuk sering diadakan, karena sangat membantu masyarakat.

Ketua DPW Perindo DIY, Bonifasius Widiyanto, menambahkan, saat ini harga minyak goreng di pasaran masih mahal. OIeh karena itu, masyarakat Sleman terbantu dengan bazar murah tersebut.

“Selain itu, bazar dengan menyediakan 500 botol minyak goreng tersebut, juga untuk lebih mengenalkan para calon legislatif atau dari Partai Perindo yang ada di dapil masing masing wilayah,” ujar caleg DPR RI tersebut.

Halaman:
1 2
      
