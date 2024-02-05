Sosialisasikan Caleg di Pemilu 2024, Partai Perindo Gelar Bazar Murah di Sleman

SLEMAN – Program tebus minyak murah Partai Perindo, di Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, mendapat antusias ratusan warga masyarakat, terutama emak emak.

Kegiatan dari Partai Perindo, yang dikenal dengan slogan untuk Indonesia sejahtera ini, juga sekaligus untuk mengenalkan para calon legislatif atau caleg, pada Pemilu 2024. Bazar murah ini juga dihadiri, Aswin Hudayan, caleg DPRD Kabupaten Sleman dapil 5.

“Bazar minyak goreng murah ini, juga merupakan salah satu program dari Partai Perindo, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat,” ujar Ketua DPW Perindo DIY, Bonifasius Widiyanto.

Hal ini kata Bonifasius Widiyanto, menyusul masih mahalnya harga minyak goreng di pasaran.

OIeh karena itu, ratusan masyarakat Sleman terbantu dengan bazar murah Partai Perindo tersebut.