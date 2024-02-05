Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Seribu Botol Migor Ludes di Acara Bazar Murah Partai Perindo di Deliserdang

Amiruddin , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |16:54 WIB
Seribu Botol Migor Ludes di Acara Bazar Murah Partai Perindo di Deliserdang
Caleg Perindo Tengku Erry Nuradi (Foto: MPI)
A
A
A

DELISERDANG - Partai Perindo menggelar bazar murah di Jalan Diponegoro, Gang Desa, Desa Cinta Rakyat, Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara, Senin (5/2/2024).

Sebanyak seribu botol minyak goreng (migor) ludes diacara tersebut.

Pada awalnya Partai Perindo menyiapkan 500 kantong minyak ukuran 1 liter yang bisa ditebus dengan harga Rp5.000 per liternya oleh masyarakat yang telah mengantongi kartu tanda anggota (KTA) berasuransi dari Partai Perindo, namun dikarenakan tingginya minat masyarakat pihak panitia kembali menambah lima ratus kantong lagi.

Bazar murah minyak goreng di lokasi merupakan titik bazar murah ke-48 yang sudah digelar Perindo di Sumut.

Dalam acara bazar murah itu, warga menyampaikan aspirasi agar harga-harga sembako murah di masyarakat.

Hal itu disampaikan Calon legislatif (Caleg) DPRD Sumatera Utara (sumut) dari Partai Perindo untuk Dapil Sumut III, RR Sasmaya Hati saat menyerap aspirasi emak-emak di acara gelaran bazar minyak goreng murah di lokasi.

Caleg perempuan yang kerap dipanggil Rara itu mendengarkan langsung aspirasi dari sekitar 500 orang warga yang didominasi emak-emak. Menurut Rara, pada umumnya suara perempuan ibu-ibu ingin harga-harga yang murah serta kecukupan ekonomi dalam keluarga.

"Bagaimana agar mereka lebih bisa berkarya dan mendapatkan income tambahan selain sebagai ibu rumah tangga," kata dia, Minggu 4 Februari 2024.

"Mereka tetap ingin diberdayakan dalam masyarakat dan juga terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi rakyat," imbuhnya.

