Serap Aspirasi Warga, Caleg Perindo Ingin Harga Sembako Murah

DELISERDANG - Warga di Jalan Diponegoro, Gang Desa, Desa Cinta Rakyat, Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara, menyampaikan aspirasi agar harga-harga sembako murah di masyarakat.

Hal itu disampaikan Calon legislatif (Caleg) DPRD Sumatera Utara (sumut) dari Partai Perindo untuk Dapil Sumut III, RR Sasmaya Hati saat menyerap aspirasi emak-emak di acara gelaran bazar minyak goreng murah di lokasi.

Caleg perempuan yang kerap dipanggil Rara itu mendengarkan langsung aspirasi dari sekitar 500 orang warga yang didominasi emak-emak. Menurut Rara, pada umumnya suara perempuan ibu-ibu ingin harga-harga yang murah serta kecukupan ekonomi dalam keluarga.

"Bagaimana agar mereka lebih bisa berkarya dan mendapatkan income tambahan selain sebagai ibu rumah tangga," kata dia, Minggu 4 Februari 2024.

"Mereka tetap ingin diberdayakan dalam masyarakat dan juga terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi rakyat," imbuhnya.

Rara menyebutkan bahwa kaum perempuan, khususnya yang hidup dalam kondisi kemiskinan sangat membutuhkan peran pemerintah, utamanya untuk menyediakan wadah dan juga fasilitas bagi perempuan untuk ikut serta dalam pembangunan.