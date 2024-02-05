Gelar Bazar Murah di Deliserdang, Caleg Perindo Serap Aspirasi Masyarakat

DELISERDANG - Calon legislatif (Caleg) DPRD Sumatera Utara (sumut) dari Partai Perindo untuk Dapil Sumut III, RR Sasmaya Hati menyerap aspirasi emak-emak saat menghadiri gelaran bazar minyak goreng murah di Jalan Diponegoro, Gang Desa, Desa Cinta Rakyat, Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara.

Dalam agenda yang digelar Partai Perindo, RR Sasmaya Hati menyerap aspirasi rakyat hadir juga Caleg DPR RI dr Tengku Erry Nuradi dan Caleg DPRD Deliserdang, Irwan Lubis di gelaran bazar murah itu.

Caleg perempuan yang kerap dipanggil Rara itu mendengarkan langsung aspirasi dari sekitar 500 orang warga yang didominasi emak-emak. Menurut Rara, pada umumnya suara perempuan ibu-ibu itu ingin harga-harga yang murah serta kecukupan ekonomi dalam keluarga.

"Bagaimana agar mereka lebih bisa berkarya dan mendapatkan income tambahan selain sebagai ibu rumah tangga," kata dia, Minggu 4 Februari 2024.

"Mereka tetap ingin diberdayakan dalam masyarakat dan juga terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi rakyat," imbuhnya.