Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Diguyur Hujan 30 Menit, Bazar Perindo Tetap Diserbu Warga Magelang

Puji Hartono , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |20:13 WIB
Diguyur Hujan 30 Menit, Bazar Perindo Tetap Diserbu Warga Magelang
Bazar Partai Perindo di Magelang diserbu warga (Foto : MPI)
A
A
A

MAGELANG - Sebagai partai yang dekat dengan rakyat dan peduli UMKM, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, yang juga Caleg DPR RI Dapil 6 dengan nomor urut 1, bersama para caleg dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mengelar bazar minyak goreng murah.

Meski diguyur hujan kurang dari 30 menit, ratusan botol minyak ludes diserbu ratusan warga.

Ratusan warga Dusun Semampiran, Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, antusias menghadiri bazar minyak goreng murah meski diguyur hujan.

Mereka tetap semangat dan antusias mengantre untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah di bazar murah Partai Perindo, Selasa (6/2/2024).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Susaningtyas Kertopati, adalah bentuk nyata keberadaan Partai Perindo yang selalu dekat dengan rakyat dan memperjuangkan UMKM Indonesia.

"Kami hadir selalu untuk rakyat," ujar perempuan yang karib disapa Nuning tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement