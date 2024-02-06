Diguyur Hujan 30 Menit, Bazar Perindo Tetap Diserbu Warga Magelang

MAGELANG - Sebagai partai yang dekat dengan rakyat dan peduli UMKM, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, yang juga Caleg DPR RI Dapil 6 dengan nomor urut 1, bersama para caleg dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mengelar bazar minyak goreng murah.

Meski diguyur hujan kurang dari 30 menit, ratusan botol minyak ludes diserbu ratusan warga.

BACA JUGA: Caleg Perindo Susaningtyas Kertopati Rapatkan Barisan dengan Gelar Sarasehan di Magelang

Ratusan warga Dusun Semampiran, Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, antusias menghadiri bazar minyak goreng murah meski diguyur hujan.

Mereka tetap semangat dan antusias mengantre untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah di bazar murah Partai Perindo, Selasa (6/2/2024).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Susaningtyas Kertopati, adalah bentuk nyata keberadaan Partai Perindo yang selalu dekat dengan rakyat dan memperjuangkan UMKM Indonesia.

"Kami hadir selalu untuk rakyat," ujar perempuan yang karib disapa Nuning tersebut.