Caleg Perindo Sosialisasi Pencoblosan di Cilacap, Ajak Warga Gunakan Hak Pilih

CILACAP – Caleg DPR RI Dapil 8 Banyumas-Cilacap dari Partai Perindo, Muhajir tak hanya menggelar bazar minyak goreng murah, tapi juga mengajak warga untuk meberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024 tepatnya pada 14 Februari 2024. Dalam kesempatan ini, Caleg Perindo itu memberikan sosialisasi pencoblosan kepada warga.

“Sosialisasi yang diberikan yakni tata cara mencoblos dan pengenalan caleg dari Partai Perindo untuk surat suara,” ujarnya, Senin (5/2/2024).

Muhajir mengatakan, diadakannya bazar minyak goreng murah untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pokoknya. Apalagi saat ini harga sembako naik dan memberatkan warga.

Dia menegaskan, bazar tebus murah minyak goreng murah akan terus dilakukan oleh partai Perindo di sejumlah wilayah. “Diharapkan dengan bazar murah ini dapat membantu warga memenuhi kebutuhan pokok disaat harga sembako mengalami kenaikan,” ucap Muhajir.

Ratusan warga Desa Sarwadadi, Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah, mendatangi bazar minyak goreng murah yang digelar oleh Partai Perindo. Tebus murah minyak goreng yang digelar di lapangan desa setempat sejak pagi hari sudah dipadati warga. Warga datang dengan membawa kupon untuk menebus satu liter minyak goreng seharga Rp5 ribu.