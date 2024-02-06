Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Gunungkidul Sebut Perindo Sebagai Partai Peduli Masyarakat Bawah

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |18:54 WIB
Warga Gunungkidul Sebut Perindo Sebagai Partai Peduli Masyarakat Bawah
Bazar murah Caleg Perindo di Gunungkidul (Foto: Yohannes Tobing)
A
A
A

GUNUNGKiDUL - Caleg Partai Perindo Gunungkidul menggelar bazar minyak goreng murah Selasa (6/2/2024). Acara itu sontak disambut antusiasme ratusan warga dan menjadi bahan bakar dorongan untuk memberikan dukungan.

Adapun, bazar minyak goreng murah itu dilaksanakan di dua lokasi yakni di rumah Ketua DPC sekaligus Caleg Perindo Gunungkidul Filipus Suparno di Dusun Karangnongko, Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari dan di Dusun Seneng, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPD Perindo DIY yang juga sebagai Caleg Perindo DPR RI Dapil DIY Brigjen TNI (Purn) Bonifasius Widiyanto Sambodo dan Ketua DPD Perindo Gunungkidul sekaligus Caleg Perindo Provinsi DIY Anton Supriyadi.

Salah seorang warga yang hadir dalam kegiatan tersebut, Suparmi mengaku siap mendukung Partai Perindo pada Pemilu 2024 yang akan datang. Ia berpendapat Partai Perindo adalah partai yang peduli dengan masyarakat bawah.

"Siap memberikan dukungan buat Perindo," ujarnya.

Disinggung soal pilihan Caleg, ia tak ragu-ragu untuk memberikan suaranya kepada calon yang berasal dari Partai Perindo, terkhusus Caleg yang ada di wilayahnya.

Bahkan, ia cukup terkesan dengan caleg Perindo DPR RI, Bonifasius Widiyanto Sambodo yang juga hadir. Menurutnya, selain memiliki kecakapan, dia menganggap bahwa Boni sosok yang pas untuk duduk di kursi DPR karena latar belakang militer.

"Bisa tegas, pasti bagus," ucapnya.

