Bazar Migor Murah di Gunungkidul, Caleg Perindo DIY Disambut Antusiasme Warga

GUNUNGKIDUL - Caleg Partai Perindo Gunungkidul menggelar bazar minyak goreng murah yang Selasa (06/02/2024). Acara itu sontak disambut antusiasme ratusan warga. Bazar minyak goreng murah yang dilaksanakan di Dusun Karangnongko, Kalurahan Giripurwo, Kapanewon, Purwosari, Kabupaten Gunungkidul itu diiringi hujan cukup lebat. Meski begitu, kendala cuaca itu tak menyurutkan warga untuk datang.

Warga dengan wajah tersenyum bahagia satu persatu berdatangan menerjang guyuran hujan. Bahkan, ratusan minyak goreng yang tersedia langsung ludes dibagikan kepada warga hanya dalam waktu kurang lebih 30 menit.

Ketua DPW Partai Perindo DIY Brigjen TNI (purn) Bonifasius Widiyanto Sambodo mengaku senang dengan sambutan warga yang hadir. Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa Partai Perindo telah mendapatkan tempat di hati masyarakat.

"Antusiasme masyarakat luar biasa. Kami sangat senang karena kegiatan yang memang ditujukan untuk membantu masyarakat ini disambut antusiasme warga," ujarnya.

Lebih lanjut, caleg DPR RI Dapil DIY itu mengatakan kegiatan bazar minyak goreng ini merupakan bentuk kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat. Hal itu sejalan dengan cita-cita partai, yakni mewujudkan Indonesia sejahtera.

Boni menjelaskan, selain kegiatan bazar, juga sekaligus mengenalkan caleg yang konstituennya berada di wilayah Gunungkidul, khususnya Purwosari dan sekitarnya. Harapannya, warga dapat mengenal lebih dekat calon wakil rakyat yang akan dipilih pada Pemilu 2024 nanti.

Sementara itu, salah seorang warga yang hadir, Suparmi mengaku senang dengan adanya bazar minyak goreng murah ini. Sebab, dengan uang Rp5 ribu, dirinya sudah bisa membawa pulang minyak goreng kemasan satu liter.

"Senang, apa-apa sekarang mahal. Jadi sangat membantu warga," ucapnya.

Dia berharap pada pemilu mendatang caleg yang diusung Partai Perindo bisa lolos dan mendapatkan jatah kursi DPRD maupun DPR RI. Ia juga mendoakan terkhusus untuk Partai Perindo bisa meraup suara sebanyak-banyaknya dan lolos di parlemen sehingga bisa membantu lebih banyak warga.