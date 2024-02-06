Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sentuh Hati Rakyat, Caleg Perindo Ira Miranti Manfaatkan Medsos

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |18:18 WIB
Sentuh Hati Rakyat, Caleg Perindo Ira Miranti Manfaatkan Medsos
Caleg Perindo Ira Miranti (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, Ira Miranti Dewi menyebutkan, selain turun langsung ke tengah masyarakat, dia memanfaatkan media sosial guna menyentuh hati rakyat menjelang Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari itu.

"Saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan sebagai publik figur tuk di Perindo. Saya bisa sangat dekat dengan masyarakat walaupun strategi saya itu agak berbeda karena (masyarakat) mengenal saya di TV, tapi itu sangat mudah tuk memviralkan, saya itu bisa menempati janjinya," ujarnya pada wartawan, Selasa (6/2/2024).

Aktris sinetron tersebut menyebut, dia telah lama terjun ke tengah-tengah masyarakat, baik untuk lebih dekat dengan masyarakat, membantu masyarakat, maupun mensosialisasikan dirinya sebagai Caleg dan Partai Perindo sebagai peserta pemilu. Apalagi, menjelang waktu pencoblosan yang tinggal menghitung hari, dia pun memanfaatkan media sosial pula agar bisa menyentuh hati masyarakat Jakarta Selatan, khususnya ibu-ibu.

"Kalau saya sendiri sudah sosialisasi sejak setahun lalu, kita punya hubungan baik, khususnya dengan power of emak-emak, dimana saya juga sebagai pemain FTV yang mereka sering nonton di televisi, publik figur itu memang cepat dikenal," jelasnya.

Menurutnya, dia sebagai salah satu publik figur terjun ke dunia politik dengan maju sebagai Caleg DPRD DKI karena ingin ikut berkontribusi dalam memajukan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dia memilih bergabung dengan Partai Perindo lantaran visi-misinya yang luar biasa, yakni Kesejahteraan Indonesia.

"Saya ingin lebih mengutamakan ibu dan anak dan itu pun ibu dan anak berhubungan dengan bapak-bapaknya. Saya harap warga Jakarta Selatan semakin sehat, semakin maju, dan semakin banyak perbaikan tuk kesejahteraan warga di Jakarta Selatan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
