Cek Kesehatan Gratis Perindo, Liliana Tanoesodibjo ke Warga: Dijaga Ya Ibu Pola Makannya

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Jakarta 2 Partai Perindo, Liliana Tanoesoedibjo bersama Caleg DPRD DKI Dapil 7 Jakarta Selatan Effendi Syahputra menggelar kampanye yang meliputi bazar murah serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di Lapangan Posyandu, Jalan Pandan RT4/RW9, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Liliana terlihat mendatangi warga yang tengah melakukan pemeriksaan kesehatannya. Ia pun menanyakan kondisi kesehatan sambil mengingatkan pola makan warga agar tidak sembarangan.

"Gimana bu? sehat? dijaga ya pola makannya biar sehat terus," jelas Liliana yang juga merupakan Ketua Umum Kartini Perindo ketika ditemui di lokasi.

BACA JUGA: Ratusan Warga Kramat Pela Berebut Salaman dan Foto Bareng Hary Tanoe dan Liliana

Usai menanyakan kesehatan beberapa warga, Liliana bergeser ke meja bazar murah yang meliputi beras dan minyak goreng. Pada kegiatan ini, warga bisa menebus beras 1,5 kg dan minyak goreng 1 liter hanya dengan harga Rp5 ribu.

"Kami sangat bersyukur senang sekali karena mereka antusias sekali terutama karena harga-harga lagi melonjak jadi kami siapkan bazar murah disini," tutur Liliana.

Sebelum berpamitan, Liliana pun sempat berdialog, bersalaman, hinga berfoto dengan para warga yang hadir.