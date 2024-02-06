Cegah Kebakaran di Pemukiman Padat Kampung Beting Koja, Perindo Donasikan 100 APAR

JAKARTA - Perindo mendonasikan 100 alat pemadam api ringan (APAR) kepada warga yang berdomisili di Kampung Beting Remaja No 33 RT 009/019, Koja, Jakarta Utara pada Selasa siang ini (6/2/2024). Pemberian donasi APAR ini merupakan bagian dari sosialisasi Perindo yang digawangi oleh caleg Perindo untuk DPR RI dapil DKI Jakarta III, Valencia Tanoesoedibjo, beserta Caleg Perindo untuk DPRD DKI Jakarta dapil II, Ani Kusuma Dewi.

Ani yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPW DKI Perindo itu menyampaikan donasi 100 APAR ini diberikan karena situasi pemukiman yang cukup padat di wilayah tersebut. Hal ini ditengarainya melalui pembagian APAR tersebut, guna menjadi pencegahan awal apabila terjadi kebakaran.

"Jadi pertemuan ini bagian dari sosialisasi yang mengajak masyarakat untuk mengenal Partai Perindo. Selain itu, kita juga membagikan APAR karena situasi pemukiman masyarakat disini kan bentuknya hunian padat. Semoga ini bermanfaat untuk warga," jelas Ani, Selasa (6/2/2024).

Ani menyampaikan, dalam agenda sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh warga hingga berkisar 80 orang. Dia menyampaikan antusias warga atas kehadiran Perindo, disambut dengan baik.