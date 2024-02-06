Meski Cuaca Buruk, TMMD Kodim 1623/Karangasem Terus Bergerak!

KARANGASEM - Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-119 Kodim 1623/Karangasem tahun 2024 di Bukit Talas Dusun Bukit Catu, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali terus berjalan.

Memasuki hari ke-14 tahap Pra TMMD, Senin 5 Februari 2024, di tengah cuaca yang tidak bersahabat di mana pagi cerah dan siang hari hujan ditambah medan jalan yang becek, tidak menyurutkan semangat personel Kodim 1623/Karangasem dan warga setempat dalam tahap mengerjakan pembangunan fisik berupa pembuatan senderan di 11 titik dengan panjang sekitar 632,93 m³.

Menurut Pasiter Kodim 1623/Karangasem Kapten Inf Marjuli, meskipun cuaca tidak bersahabat saat Pra TMMD jalan terus dan dipastikan pembukaan TMMD di Lapangan Ulakan, Kecamatan Manggis pada 20 Februari 2024 mendatang, seluruh sarana prasarana dan pengerjaan Pra TMMD sudah rampung.

Sementara itu, Dandim 1623/Karangasem Letkol Inf Sutikno, S.M mengatakan “Semangat para prajurit jangan kendor !!!, kegiatan TMMD ke-119 Kodim 1623/Karangasem adalah tugas kita bersama untuk mensejahterakan masyarakat mempermudah akses jalan warga Selumbung, Kecamatan Manggis menuju pasar berbelanja atau menjual hasil perkebunan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima.

(Widi Agustian)