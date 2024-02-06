Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Banjir Tegal Sebabkan 1.400 Warga Mengungsi, Begini Kondisi Terkini

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |05:08 WIB
5 Fakta Banjir Tegal Sebabkan 1.400 Warga Mengungsi, Begini Kondisi Terkini
Banjir terjang Tegal. (Foto: BNPB)
JAKARTA - Banjir melanda Tegal, Jawa Tengah, sejak Minggu petang 4 Februari 2024. Lebih dari 1.400 orang sempat mengungsi akibat bencana yang terjadi pada Minggu petang sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Namun, sebagian masyarakat telah kembali ke rumah masing-masing.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Hujan Deras

Banjir yang terjadi setelah adanya hujan lebat dan berdurasi lama telah surut. Banjir yang telah surut ini sempat merendam rumah warga dan akses jalan Tegal-Purwokerto pada kemarin sore, 4 Februari.

Pusat Pengendalian Operasi BNPB memantau warga Tegal yang terdampak banjir telah kembali ke rumah masing-masing pada Senin (5/2/2024) pagi.

“Sebelumnya terpantau tinggi muka air mencapai 70 cm. Para warga yang telah kembali dari pengungsian melakukan pembersihan material dan sampah yang terbawa arus banjir,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Senin.

Sementara itu, warga yang masih mengungsi berada di rumah salah satu warga di Desa Prupuk Utara.

2. Sebanyak 4 Desa Terdampak

 

Laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal, banjir terjadi di 4 desa di Kecamatan di Kecamatan Margasari, Tegal, Jawa Tengah. Desa terendam banjir yaitu Desa Prupuk Utara, Kaligayam, Pakulaut dan Kalisalak.

Banjir Melanda 4 Desa di Tegal hingga 70 Cm 

3. Dirikan Dapur Umum

Merespons kondisi darurat banjir, BPBD Kabupaten Tegal telah berkoordinasi dengan aparat desa dan kecamatan setempat. Pemerintah desa juga mengaktifkan dapur umum untuk melayani warganya yang terdampak banjir.

