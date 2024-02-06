Advertisement
HOME NEWS JATIM

Banjir Landa 10 Desa di Bojonegoro, Ratusan Rumah Warga Terendam

Dedi Mahdi , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |16:54 WIB
Banjir Landa 10 Desa di Bojonegoro, Ratusan Rumah Warga Terendam
Banjir di Bojonegoro (foto: dok ist)
A
A
A

BOJONEGORO - Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur pada Senin 5 Februari 2024 malam, membuat sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro dilanda banjir. Seperti yang berlangsung di kawasan padat penduduk perumahan BTN, di Desa Ngumpak Dalem Kecamatan Dander.

Menurut warga, banjir hingga setinggi 50 hingga 70 senti meter ini, merendam permukiman sejak senin malam, namun hingga selasa siang sejumlah titik belum surut.

“Setelah hujan lebat sekitar 2 jam itu air sudah masuk,” Kata Rina, salah satu warga Perum BTN, selasa (6/2/2024).

Banjir berlangsung setelah sungai di pinggir jalan raya Bojonegoro – Dander meluap, akibat tak mampu menampung air, terutama kiriman dari wilayah hulu, setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur.

Meski ketinggian air hingga setinggi lutut orang dewasa, namun warga enggan mengungsi dan lebih menunggu banjir surut, di perumahan ini sedikitnya ada 450 rumah yang terdampak. “Tapi yang terparah di bagian utara,” tambahnya.

Selain di perumahan ngumpak dalem, banjir juga merendam perumahan pacul permai, di Desa Pacul Kecamatan Kota Bojonegoro.

Halaman:
1 2
      
