19 Tahun Hilang Kontak, TKW Indramayu Ditemukan di Suriah Berkat Medsos

INDRAMAYU - Bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) membuat seseorang harus siap berpisah dengan keluarga. Terlebih jika seseorang itu tidak dapat pulang ke kampung halaman dalam waktu lama, tentu saja menimbulkan kecemasan bagi sanak saudaranya.

Seperti yang dialami Masiroh (42), TKW asal Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini sudah tidak diketahui kabarnya selama 19 tahun dan dianggap hilang oleh keluarganya.

Namun, setelah sekian lama mencari kabar dan sudah melakukan berbagai upaya, keluarga Masiroh akhirnya mendapatkan titik terang. Mereka mengetahui keberadaan Masiroh melalui media sosial.

"Kemarin ada orang datang menemui saya, dia menunjukkan foto perempuan yang didapatnya dari Facebook, dan ternyata benar itu anak saya," kata Sopiyah, ibu dari Masiroh, saat ditemui di rumahnya, Senin (5/2/2024).

Mengetahui hal itu, Sopiyah dan keluarga lainnya merasa kaget, sedih, dan bahagia karena sudah lama Masiroh menghilang setelah pamit untuk bekerja ke negara Suriah.

"Anak saya itu dikira sudah meninggal, dan ternyata masih hidup. Alhamdulillah, setelah ada kabar dan mengetahui wujudnya, saya sangat bahagia sekali. Saya juga sudah berkomunikasi dengan anak saya (Masiroh) melalui video call di Facebook," terang dia.