Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

19 Tahun Hilang Kontak, TKW Indramayu Ditemukan di Suriah Berkat Medsos

Andrian Supendi , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |00:01 WIB
19 Tahun Hilang Kontak, TKW Indramayu Ditemukan di Suriah Berkat Medsos
A
A
A

INDRAMAYU - Bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) membuat seseorang harus siap berpisah dengan keluarga. Terlebih jika seseorang itu tidak dapat pulang ke kampung halaman dalam waktu lama, tentu saja menimbulkan kecemasan bagi sanak saudaranya.

Seperti yang dialami Masiroh (42), TKW asal Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini sudah tidak diketahui kabarnya selama 19 tahun dan dianggap hilang oleh keluarganya.

Namun, setelah sekian lama mencari kabar dan sudah melakukan berbagai upaya, keluarga Masiroh akhirnya mendapatkan titik terang. Mereka mengetahui keberadaan Masiroh melalui media sosial.

"Kemarin ada orang datang menemui saya, dia menunjukkan foto perempuan yang didapatnya dari Facebook, dan ternyata benar itu anak saya," kata Sopiyah, ibu dari Masiroh, saat ditemui di rumahnya, Senin (5/2/2024).

Mengetahui hal itu, Sopiyah dan keluarga lainnya merasa kaget, sedih, dan bahagia karena sudah lama Masiroh menghilang setelah pamit untuk bekerja ke negara Suriah.

"Anak saya itu dikira sudah meninggal, dan ternyata masih hidup. Alhamdulillah, setelah ada kabar dan mengetahui wujudnya, saya sangat bahagia sekali. Saya juga sudah berkomunikasi dengan anak saya (Masiroh) melalui video call di Facebook," terang dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Indramayu TKW
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/525/3153940//perkara_sengketa_tanah_anak_kelas_5_sd_digugat_kakeknya-5zOy_large.jpg
Perkara Sengketa Tanah, Anak Kelas 5 SD Digugat Kakeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/337/3141746//pkb-dSFe_large.jpg
Cak Imin Minta Markas PKB Indramayu Jadi Pusat Bantuan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141529//wapres_gibran_sambangi_pasar_baru_indramayu_segera_revitalisasi-iXe6_large.jpg
Wapres Gibran Sambangi Pasar Baru Indramayu: Segera Revitalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/612/3138955//di_tangan_yang_tepat_patung_rajawali_di_indramayu_seharga_rp180_juta_tampak_hidup-EoG1_large.jpg
Viral! Di Tangan yang Tepat, Patung Rajawali di Indramayu Seharga Rp180 Juta Tampak Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136702//lucky_hakim_di_kemendagri-Qzi2_large.JPG
Lucky Hakim Pakai Seragam ASN Ketika Magang di Kemendagri, Tugas Daerah Diserahkan ke Wabup Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/525/3134020//begal_sadis-7ykn_large.jpg
Lawan Petugas saat Ditangkap, Dua Begal Sadis di Indramayu Ditembak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement