RPA Perindo Bakal Pulangkan TKW dari Malaysia yang Tak Digaji, Begini Awal Mulanya

TULUNGAGUNG - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo mendapatkan kuasa untuk memulangkan TKW asal Tulungagung, Jawa Timur.

TKW tersebut dipulangkan atas permintaan keluarga dan yang bersangkutan karena selama bekerja di Malaysia hampir satu tahun gajinya tidak diberikan.

Ketua RPA Perindo Jeanni Maria Monica Latumahina mendatangi rumah salah satu caleg Perindo bernama Surin. Kedatangannya untuk memenuhi permintaan dari Rizal anak dari Poningah. TKW yang sudah bekerja di Malaysia.

Poningah warga Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Tulungagung ini sudah menjadi TKW di Malaysia sudah hampir lima tahun lebih dan belum pernah pulang.

Rizal anak Poningah sangat khawatir dengan kondisi ibunya. Apalagi saat ini ibunya sudah lama meninggalkan rumah. Hampir lima tahun lebih bekerja di Malaysia, dan mendapatkan kabar bahwa ibunya tidak mendapatkan gaji hampir satu tahun.