HOME NEWS NEWS

Ibunya Bisa Dipulangkan Gratis dari Malaysia Berkat Bantuan RPA Perindo, Rizal: Saya Bahagia

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |18:35 WIB
Ibunya Bisa Dipulangkan Gratis dari Malaysia Berkat Bantuan RPA Perindo, Rizal: Saya Bahagia
A
A
A

TULUNGAGUNG - Rizal, anak TKW yang memberi kuasa kepada RPA Perindo agar ibunya bisa segera ditolong dan dipulangkan mengaku bahagia dengan bantuan RPA Perindo.

"Saya merasa sangat bahagia saat RPA perindo membantu memulangkan ibu secara gratis tanpa biaya apapun, saya berharap agar RPA Perindo semakin jaya," katanya.

Pihak RPA Perindo sendiri nantinya akan segera membantu Poningah setelah memberi tahu pihak Kementrian Luar Negeri, agar bisa memulangkan Poningah yang sampai saat ini masih berada si rumah majikannya di Malaysia.

Diketahui, Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo mendapatkan kuasa untuk memulangkan TKW asal Tulungagung, Jawa Timur.

TKW tersebut dipulangkan atas permintaan keluarga dan yang bersangkutan karena selama bekerja di Malaysia hampir satu tahun gajinya tidak diberikan.

