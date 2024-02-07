Caleg Perindo Santi Paramita Gelar Bazar Murah, Warga Bukit Duri: Alhamdulillah Sangat Membantu

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 dari Partai Perindo, Santi Paramita menggelar bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Lapagan Bulutangkis di Gang Damai 5, RT 5/11, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu (7/2/2024).

Warga pun berterima kasih lantaran Santi membantu dan mau memperhatikan persoalan harga sembako yang mahal itu.

"Alhamdulillah membantu warga, apalagi ini pasar murahnya lebih murah, sedangkan beras itu di luar 1 liter paling murah Rp13 ribu, paling murah yah. Nah disini beras 2 liter dan mie instan harga Rp5 ribu, Alhamdulillah itu membantu kami warga Jakarta," ujar warga RT 9/11, Bukit Duri, Tebet, Jaksel, Ibu Esi di lokasi, Rabu (7/2/2024).

Menurutnya, harga bazar murah yang digelar Partai Perindo itu sangat membantu meringankan bebannya tentang persoalan sembako. Apalagi, adapula pemeriksaan kesehatan gratis sehingga warga tak perlu pergi jauh-jauh ataupun membayar mahal hanya untuk tahu kondisi kesehatannya saat ini.