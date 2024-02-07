Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bertemu Caleg Perindo Diska Resha, Emak-Emak Langsung Curhat Sembako Mahal

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |20:25 WIB
Bertemu Caleg Perindo Diska Resha, Emak-Emak Langsung Curhat Sembako Mahal
Caleg Perindo Diska Resha Putra (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah emak-emak di kawasan Gang Kahyar, RT 09 RW 06, Ciganjur, Jagakarsa begitu antusias ketika kedatangan Caleg DPRD Dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo Diska Resha Putra. Usai melaksanakan senam bersama, mereka langsung mengerubungi Diska untuk menyampaikan keluhannya.

Seorang warga bernama Isabella pun menanyakan asuransi kecelakaan yang diberikan Diska kepada warga setempat. Dia khawatir asuransi tersebut berbayar.

"Asuransi kecelakaan ini gratis atau bayar?" tanya Isabella.

Diska pun memastikan bahwa asuransi tersebut tak dipungut biaya sepeserpun dan bisa diklaim hingga bulan Juni bagi warga yang mengalami kecelakaan.

"Alhamdulillah ini gratis sampai bulan Juni ya," jawab Diska.

Mewakili keluhan emak-emak lainnya, Purnawati pun curhat kepada Diska bahwa saat ini harga sembako semakin meresahkan karena terus melonjak naik. Purnamawati pun bersyukur lantaran

 BACA JUGA:

Partai Perindo menyiapkan paket sembako murah yang berisi beras 1,5 kilo dan minyak satu liter. Diska pun langsung bertransaksi membagikan sembako murah yang ditebus dengan harga 10 ribu rupiah saja per paketnya.

Telusuri berita news lainnya
