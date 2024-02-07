Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Tim SAR Evakuasi 60 Lansia Korban Banjir Grobogan

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |11:17 WIB
Tim SAR Evakuasi 60 Lansia Korban Banjir Grobogan
Evakuasi lansia korban banjir. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

GROBOGAN - Tim SAR gabungan mencatat sudah mengevakuasi 60 lansia dalam kondisi sakit dan membutuhkan pengawasan ekstra. Proses evakuasi korban banjir tersebut dilakukan oleh BPDB Kabupaten Grobogan, BNPB, Tim Tanggap Bencana (Tagana) dan Basarnas.

Menggunakan perahu karet, Tim SAR gabungan juga dibantu aparat TNI dan Polri untuk proses evakuasi dari rumah yang terendam banjir.

 BACA JUGA:

"Kita sudah evakuasi 60 Lansia. Satu di antaranya harus dibawa ke RS lantaran kondisi sakit," jelas Masrichan, Kepala Bidang Operasional BPBD Kabupaten Grobogan, Rabu (7/2/2024).

Lebih lanjut Masrichan menjelaskan, proses evakuasi dilakukan untuk pengamanan warga yang rata-rata lansia, terutama pengidap sakit untuk dibawa ke lokasi aman baik itu saudara atau tempat fasilitas umum.

 BACA JUGA:

"Ada satu kita bawa ke RS dan lainnya kita amankan ke rumah saudaranya yang aman dari banjir. Kebanyakan lansia sakit seperti struk atau dimensia," lanjutnya.

