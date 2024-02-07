Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Miris, Bocah 3 Tahun di Sumsel Dicabuli Bujang Tua

Dede Febriansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |10:52 WIB
Miris, Bocah 3 Tahun di Sumsel Dicabuli Bujang Tua
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

OKU TIMUR - Seorang bujang tua berinisial SK (65), warga Kabupaten OKU Timur, Sumsel diringkus Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Timur karena diduga rudapaksa anak di bawah umur.

Kasat Reskrim Polres OKU Timur, AKP Hamsal mengatakan, pelaku diduga melakukan tindak pidana asusila terhadap bocah perempuan berusia 3 tahun.

"Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui melakukan perbuatan asusila pada anak dibawah umur, Sabtu (20/1/2024) lalu sekitar pukul 11.00 WIB," ujar AKBP Hamsal, Rabu (7/2/2024).

Dijelaskan Hamsal, bahwa kasus tindak pidana asusila tersebut terungkap lantaran korban mengeluhkan rasa sakit pada bagian sensitifnya.

"Korban ini bilang kepada orangtuanya bahwa bagian sensitifnya merasa sakit. Dan dengan polosnya, korban juga menyebutkan orang yang telah melakukan perbuatan asusila yang dialaminya," jelasnya.

Keluarga korban, lanjut Hamsal, baru melaporkan kejadian ini, Sabtu (27/1/2024), ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres OKU Timur.

"Mendapatkan laporan ini kita langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan berhasil menangkap pelaku," jelasnya.

