Antusias Masyarakat Tinggi Ikuti Program Partai Perindo, Yusuf Mansur: Warga Selalu Mendoakan

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo, Ustaz Yusuf Mansur (UYM) alias Jam'an Nurchotib Mansur menyatakan senang dengan tingginya antusias warga yang mengikuti kegiatan bazar murah dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024.

Menurutnya, kedatangan mereka merupakan doa bagi Partai Perindo untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

Ia melanjutkan, semakin banyak warga yang merasakan manfaat dari program partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo itu maka akan semakin banyak doa yang diterima.

"Warga selalu mendoakan," kata Yusuf Mansur saat menghadiri bazar murah yang digelar di Jalan Bambu Hijau, RT4/5 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/2/2024).

Ia melanjutkan, Ia bersama Partai Perindo secara konsisten menggelar program kerakyatan. Berdasarkan pengamatannya, semakin hari semakin tinggi minat masyarakat mengikuti program dari Partai Perindo.