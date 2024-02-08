Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

KPU Tanah Datar Gelar Tabligh Akbar Menuju Pemilu 2024

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |20:42 WIB
KPU Tanah Datar Gelar Tabligh Akbar Menuju Pemilu 2024
A
A
A

TANAH DATAR - Memperingati isra’ mikraj nabi Muhammad SAW, KPU Tanah Datar menggelar tabligh akbar menuju Pemilu 2024. Tabligh akbar ini bagian dari sosialisasi Pemilu sebelum pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari nanti.

“Memilih pemimpin adalah bagian dari ibadah. Maka dari itu mari kita menyalurkan hak pilih di TPS pada 14 Februari nanti,” ujar Buya Syahril Ramadhan, di Masjid Lasykar Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Tanah Datar, Kamis (8/2/2024).

Buya Syahril juga memberikan wejangan terkait perjalanan isra’ mikraj nabi Muhammad SAW, serta kondisi masyarakat saat ini.

“Kita bersyukur, dalam memperingati isra’ mikraj, KPU Tanah Datar menggelar tabligh akbar. Pemilu merupakan sarana untuk mempersatukan kita. Biar berbeda pilihan, namun setelah pemilu kita bersatu kembali. Inilah yang kita maknai sebagai pemilu badunsanak,” ungkap Buya yang cukup terkenal di Luhak Nan Tuo tersebut.

Selain pengajian oleh Buya Syahril kepada jamaah yang datang dari tiga jorong di Limo Kaum tersebut, juga diisi dengan sosialisasi oleh komisioner KPU Tanah Datar.

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 KPU Tanah Datar KPU
