INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Banjir Grobogan, Ganjar Temui Warga dan Instruksikan Pendukungnya Membantu

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |20:36 WIB
Banjir Grobogan, Ganjar Temui Warga dan Instruksikan Pendukungnya Membantu
Ganjar Pranowo terjun langsung ke banjir yang melanda Grobogan (Foto: istimewa)
A
A
A

 

GROBOGAN - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang didukung Partai Perindo, turut berempati dan peduli terhadap korban banjir bandang yang melanda wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Ia pun tak mau berorasi panjang saat hadir di acara Hajatan Rakyat Grobogan pada Rabu 7 Februari 2024, karena sebagian warga kebanjiran.

"Saya mau cerita banyak, tapi hari ini Grobogan sedang berduka, rasanya tidak perlu berpanjang panjang karena saudara kita sedang kebanjiran," ujar Ganjar dalam kesempatan tersebut.

Ganjar mengungkapkan bahwa dalam kampanyenya, ia selalu menekankan semangat kemanusiaan dan gotong-royong. Oleh karena itu, ia mengajak semua yang hadir dalam acara tersebut untuk bergotong-royong membantu korban banjir.

"Maka kalau itu jadi nilai-nilai yang akan kita amalkan, maka insyaallah kekuatan hari ini yang hadir, kalau saudara kita sedang susah maka mari cepat-cepat ditolong. Apalagi saudara kita sedang mengalami bencana," tambahnya.

Ganjar menegaskan meskipun pemilihan semakin dekat, semangat kemanusiaan harus tetap diutamakan.

"Maka dalam waktu yang pendek menjelang pencoblosan, dan di Grobogan ada banjir, mari tetap kita tidak berhenti membantu sesama saudara kita yang sedang kebanjiran," ujarnya.

Selain itu, Ganjar juga menekankan politik juga harus mengurus kemanusiaan, dan bahwa di atas politik harus ada kemanusiaan yang harus dikembangkan.

Halaman:
1 2
      
