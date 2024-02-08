Gempa M5,1 Maluku Tengah Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Maluku Tengah, pada Kamis (8/2/2024) sekitar pukul 22.11 WIB. Wilayah Laut Banda, Maluku Tengah, Maluku ini diguncang gempa tektonik dan tidak berpotensi tsunami.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam akun X menyampaikan gempa bumi tersebut berada di Lintang Selatan - 129.64 Bujur Timur dengan kedalaman 211 kilometer.

“Gempa Mag:5.1, 08-Feb-24 22:11:34 WIB, Lok:5.22 LS,129.64 BT (226 km Tenggara MALUKUTENGAH), Kedlmn:211 Km, tdk berpotensi tsunami,” tulis petugas BMKG.

Hasil analisis BMKG yang didapatkan MNC Portal Indonesia, Kamis (8/2/2024), menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M4,9. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 5,27° LS ; 129,62° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 64 Km arah Selatan Banda, Maluku Tengah, Maluku pada kedalaman 209 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya deformasi dalam Lempeng Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser.

Berdasarkan estimasi peta guncangan, gempa ini menimbulkan guncangan di daerah Banda, Maluku Tengah dengan skala intensitas III MMI.