Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,1 Maluku Tengah Tak Berpotensi Tsunami

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |23:22 WIB
Gempa M5,1 Maluku Tengah Tak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Maluku Tengah, pada Kamis (8/2/2024) sekitar pukul 22.11 WIB. Wilayah Laut Banda, Maluku Tengah, Maluku ini diguncang gempa tektonik dan tidak berpotensi tsunami.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam akun X menyampaikan gempa bumi tersebut berada di Lintang Selatan - 129.64 Bujur Timur dengan kedalaman 211 kilometer.

Gempa Mag:5.1, 08-Feb-24 22:11:34 WIB, Lok:5.22 LS,129.64 BT (226 km Tenggara MALUKUTENGAH), Kedlmn:211 Km, tdk berpotensi tsunami,” tulis petugas BMKG.

Hasil analisis BMKG yang didapatkan MNC Portal Indonesia, Kamis (8/2/2024), menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M4,9. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 5,27° LS ; 129,62° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 64 Km arah Selatan Banda, Maluku Tengah, Maluku pada kedalaman 209 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya deformasi dalam Lempeng Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser.

Berdasarkan estimasi peta guncangan, gempa ini menimbulkan guncangan di daerah Banda, Maluku Tengah dengan skala intensitas III MMI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Maluku Tengah gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184731/gempa-N0cQ_large.jpg
Gempa M5,4 di Halmahera Barat Akibat Deformasi Lempeng Laut Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184263/teuku-jsJT_large.jpg
30 Ribu Gempa Guncang Indonesia Tiap Tahun, Berikut Seruan BMKG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184197/gempa-6Jtl_large.jpg
Breaking News! Bandung Diguncang Gempa Dangkal Malam Ini, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183462/gempa-ZALf_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Aceh Besar, Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183274/gempa-ZMi8_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182324/gempa-JvLE_large.jpg
Gempa M4,4 Tarakan Berpusat di Laut, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement