INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,1 Guncang Maluku Tengah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |22:44 WIB
Gempa M5,1 Guncang Maluku Tengah
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Maluku Tengah, pada Kamis (8/2/2024) sekira pukul 22.11 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam akun X menyampaikan gempa bumi tersebut berada di Lintang Selatan - 129.64 Bujur Timur dengan kedalaman 211 kilometer.

“Gempa Mag:5.1, 08-Feb-24 22:11:34 WIB, Lok:5.22 LS,129.64 BT (226 km Tenggara MALUKUTENGAH), Kedlmn:211 Km, tdk berpotensi tsunami,” tulis BMKG.

BMKG mengatakan gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Maluku Tengah gempa
