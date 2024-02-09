Advertisement
HOME NEWS NEWS

Serahkan Bantuan Puskestren, HT: Perindo Hadir untuk Melayani Rakyat

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |13:40 WIB
Serahkan Bantuan Puskestren, HT: Perindo Hadir untuk Melayani Rakyat
HT saat penyerahan Puskestren. (Foto: Dok Perindo)
KARAWANG – Masyarakat yang sehat menjadi faktor majunya suatu bangsa. Oleh karena itu, Partai Perindo memiliki concern yang besar terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat menyerahkan bantuan Pusat Kesehatan Pesantren di Pondok Pesantren Tahfizhil Qur'an Daarul Huffazh di Desa Karyamakmur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (8/2/2024).

“Puskestren ini seperti Puskemas, tapi untuk pesantren, untuk anak-anak pesantren yang dikelola oleh pesantren juga di sini. Jadi ini merupakan sumbangsih daripada Partai Perindo. Esensi Partai Perindo hadir untuk melayani rakyat,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Jumat (9/2/2024).

 BACA JUGA:

HT menyebutkan isu kesehatan di Indonesia harus segera terselesaikan. “Kesejahteraan itu meliputi finansial, kesehatan, pendidikan, dan ini salah satu bentuk kegiatan Partai Perindo mewujudkan itu,” imbuhnya.

Puskestren ini, HT menambahkan, bernaung di bawah Yayasan Kebangsaan Nusantara (Wasantara) yang memberikan perhatian khusus kepada para santri dan masyarakat sekitar pesantren dalam mendapatkan kesehatan.

Puskestren dibuat dari kontainer dengan panjang lebih dari 12 meter dengan tiga ruangan yang bisa digunakan untuk rawat inap, perawatan dan ruang dokter.

 BACA JUGA:

"Karena terbuat dari kontainer Puskestren ini bisa dipindah atau digeser, tapi yang penting isi di dalamnya,” papar HT seusai meresmikan Pukestren.

Dia menyebut Partai Perindo hadir untuk melayani masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebagai partai politik, Perindo bisa berbuat banyak untuk melayani masyarakat. Untuk itu setiap caleg dari Partai Perindo harus turun kemasyarakat untuk melayani sebelum menjadi dewan.

"Kalau sudah menjadi dewan mereka bisa melayani masyarakat dengan maksimal karena sebelum menjadi dewan sudah turun melayani masyarakat," katanya.

