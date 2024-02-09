Diserbu Warga untuk Foto Bareng, Caleg Perindo Yusuf Mansur Senang

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo, Ustaz Yusuf Mansur (UYM) alias Jam'an Nurchotib Mansur senang diserbu warga untuk foto bersama.

Yusuf Mansur dan Caleg DPRD DKI Dapil VI Jakarta (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) nomor urut 5 dari Partai Perindo, Wahyu Nur Iman menggelar bazar Murah di Jalan Bambu Hijau, RT4/5 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/2/2024).

Saat foto bersama dengan penuh senyum, UYM pun memenuhi permintaan ibu-ibu. Beberapa dari mereka, menyatakan kegembirannya saat bisa mengabadikan momen dengan ustad yang biasa mereka lihat di layar televisi.

BACA JUGA: Warga Bersyukur Caleg Perindo Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman Gelar Bazar Murah

"Senang, soalnya biasanya cuman bisa lihat di TV," ujar seorang warga.

Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo menyediakan 800 paket minyak goreng yang bisa ditebus dengan harga Rp5 ribu.

(Fakhrizal Fakhri )