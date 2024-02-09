Warga Bersyukur Caleg Perindo Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman Gelar Bazar Murah

JAKARTA - Warga di Jalan Bambu Hijau RT 4 dan RW 5 Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, antusias dengan program Bazar Murah yang digelar Partai Perindo, Kamis (8/2/2024).

Diketahui Caleg DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo, Ustaz Yusuf Mansur (UYM) alias Jam'an Nurchotib Mansur dan Caleg DPRD DKI Dapil VI Jakarta (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) nomor urut 5, Wahyu Nur Iman menggelar bazar murah di lokasi.

Meski di tengah teriknya matahari, tidak menyulutkan semangat warga untuk mengikuti bazar murah yang digelar partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Salah seorang warga, Iva Yati menyatakan merasakan betul manfaat dari program tersebut. Pasalnya, partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo itu memberikan solusi di tengah tingginya harga bahan pokok.

"Bersyukur, karena ini kan harganya pada mahal, ini membantu masyarakat yang ada di bawah," kata Iva.

Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo menyediakan 800 paket minyak goreng yang bisa ditebus dengan harga Rp5 ribu.

