Warga Doakan Caleg Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman Sukses di Pemilu 2024

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |10:50 WIB
Warga Doakan Caleg Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman Sukses di Pemilu 2024
Bazar murah Partai Perindo (Foto: MPI)
JAKARTA - Warga mendoakan Caleg DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo, Ustaz Yusuf Mansur (UYM) alias Jam'an Nurchotib Mansur dan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil VI Jakarta (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) nomor urut 5, Wahyu Nur Iman sukses di Pemilu 2024.

Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman menghadiri bazar murah Partai Perindo di Cilangkap, Jaktim, Kamis 8 Februari 2024.

Dalam kesempatan tersebut, keduanya didoakan warga agar sukses dalam Pileg 2024 nanti.

"Dan calon anggota legislatif kita ini doakan semoga sukses," kata Ade Salah seorang warga RT4/5 Cilangkap.

