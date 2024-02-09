Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Murah Perindo, Wahyu Nur Iman: Kalau Diberi Amanah Kita Perjuangkan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |11:08 WIB
Gelar Bazar Murah Perindo, Wahyu Nur Iman: Kalau Diberi Amanah Kita Perjuangkan
Caleg Perindo Wahyu Nur Iman (Foto: MPI)
JAKARTA - Caleg DPRD DKI Dapil VI Jakarta (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) nomor urut 5 dari Partai Perindo, Wahyu Nur Iman menegaskan bahwa dirinya akan memperjuangkan rakyat jika terpilih di Pemilu 2024.

Wahyu menggelar bazar murah Partai Perindo di Jalan Bambu Hijau, RT4/5 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/2/2024).

"Insyaallah kalau kita diberi amanah, kita akan lebih perjuangkan," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa program kerakyatan partainya dipercaya menjadi solusi bagi masyarakat.

Pasalnya, di tengah melonjaknya harga sembako, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 rutin menggelar bazar murah.

Warga setempat pun ramai-ramai mengikuti bazar yang juga dihadiri Caleg DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo, Ustaz Yusuf Mansur (UYM) alias Jam'an Nurchotib Mansur.

"Dengan antusias warga seperti ini memang sembako menjadi hal yang paling pokok," kata Wahyu.

