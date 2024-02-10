Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pemilu 2024, Caleg Perindo Wahyu Nur Iman Optimistis Dapat Suara Lebih dari 50 Persen

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |06:10 WIB
Pemilu 2024, Caleg Perindo Wahyu Nur Iman Optimistis Dapat Suara Lebih dari 50 Persen
Caleg Perindo Wahyu Nur Iman (Foto: Widya Michella)
A
A
A

 

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 6 dari Partai Perindo Wahyu Nur Iman mengunjungi warga di jalan Swadaya VI, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (9/2/2024).

Tampak dirinya bersama Ustadz Yusuf Mansur disambut puluhan warga. Selain mengabadikan momen, mereka juga turut mendengar aspirasi warga sambil menggelar mancing berkah.

Kegiatan itu dibuat kedua caleg agar masyarakat dapat refreshing jelang masa tenang di Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.

"Dengan adanya kegiatan mancing berkah ini harapannya masyarakat semakin terhibur karena sudah mau pemilu. Nanti dengan adanya mancing ini mereka bisa lebih fresh lagi terutama bisa memilih Perindo," ucap caleg dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu.

Halaman:
1 2
      
