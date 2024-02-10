Harapan Warga Cipayung kepada Caleg Perindo Wahyu Nur Iman

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 6 dari Partai Perindo Wahyu Nur Iman mengunjungi warga di jalan Swadaya VI, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (9/2/2024).

Tampak dirinya bersama Ustadz Yusuf Mansur disambut puluhan warga. Selain mengabadikan momen, mereka juga turut mendengar aspirasi warga sambil menggelar mancing berkah.

Kegiatan itu dibuat kedua caleg agar masyarakat dapat refreshing jelang masa tenang di Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.

"Dengan adanya kegiatan mancing berkah ini harapannya masyarakat semakin terhibur karena sudah mau pemilu. Nanti dengan adanya mancing ini mereka bisa lebih fresh lagi terutama bisa memilih Perindo," ucap caleg dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu.

Pada kesempatan itu, dia juga turut memberikan bantuan sound system dan gerobak Perindo kepada Ketua RT04/RW05, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Ardiansyah. Dia berharap dirinya dapat membantu masyarakat sesuai dengan visi misi Partai Perindo yakni mensejahterahkan rakyat.

"Gerobak itu nanti akan diberikan masyarakat untuk lebih produktif lagi. Semoga dapat dikelola untuk bisa memberikan manfaat yang lebih," ucapnya.

Salah satu warga Sugiono (57) menyambut baik kedatangan Wahyu ke daerahnya. Dia menilai Caleg Perindo Wahyu merupakan sosok pemimpin yang rendah hati.