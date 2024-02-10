Masyarakat Bakal Mengiring Ganjar-Mahfud dengan Kirab Budaya di Hari Terakhir Kampanye

SOLO - Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal menutup masa kampanye akbar di Solo dan Semarang, Jawa Tengah, hari ini, Sabtu (10/2/2024). Kampanye akan dimulai pada pagi hari di Solo dan Semarang pada siang harinya.

Di Kota Solo, masyarakat akan berbondong-bondong mengiring Ganjar-Mahfud dengan kirab budaya. Masyarakat bakal mengiring paslon yang didukungnya dari titik Ngarsopuro menuju Benteng Vastenburg.

Keduanya juga akan melakukan orasi di tengah-tengah masyarakat. Adapun setelah rangkaian di Solo selesai, Ganjar dan Mahfud bakal bertolak ke Semarang.

“Dari Solo menuju Semarang, dari era Jokowi menuju era Ganjar Pranowo. Dari daerah yang dulu melambangkan basis Jokowi, bergerak menuju Semarang, daerah yang merupakan perlambang basis Ganjar Pranowo,” kata Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, Sabtu.