Momen Caleg Perindo Yusuf Mansur Mancing Bareng Warga Cipayung

JAKARTA - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu secara aktif turun ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang berada di seluruh Indonesia.

Hal ini dilakukan Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I dari Partai Perindo KH. Yusuf Mansur bersama Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman di Pemancingan Lele Harian Pak Slamet, jalan Swadaya VI, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (9/2/2024).

Tampak pria yang akrab disapa Jam'an Nurchotib Mansur disambut puluhan warga yang berpartisipasi dalam mancing berkah. Kegiatan itu dibuat kedua caleg agar masyarakat dapat refreshing jelang masa tenang di Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.

"Ini ide warga ini ternyata luar biasa ceria dan senang. Kaget banget saya liat empang luas banget ada 20 kolam di Jakarta," katanya.

Tampak dirinya menambah beberapa ekor ikan lele kedalam empang yang disambut teriakan warga. Dia pun turut antusias memancing bahkan berhasil menangkap beberapa ekor lele dengan warga Cipayung tersebut.

Lebih lanjut dia mengklaim puluhan orang tersebut akan memilih Partai Perindo. Terutama dirinya yang merupakan caleg dari partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Mereka semua sangat ikhlas mendukung kami saya caleg DPR RI dapil Dapil DKI Jakarta I dari Perindo. Mereka benar-benar kepengen saya mewakili mereka," ucapnya.