Datangi Pemancingan Lele, Caleg Perindo Yusuf Mansur Diajak Foto Warga Cipayung

JAKARTA - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu secara aktif turun ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang berada di seluruh Indonesia.

Hal ini dilakukan oleh Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I dari Partai Perindo KH. Yusuf Mansur bersama Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman di Pemancingan Lele Harian Pak Slamet, jalan Swadaya VI, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (9/2/2024).

Tampak pria yang akrab disapa Jam'an Nurchotib Mansur disambut puluhan warga yang berpartisipasi dalam mancing berkah. Kegiatan itu dibuat kedua caleg agar masyarakat dapat refreshing jelang masa tenang di Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.