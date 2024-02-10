Rudi Zulham Hasibuan: Ketum Perindo Selalu Berpesan Agar Kita Terus Bersama Masyarakat

MEDAN - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Rudi Zulham Hasibuan menyatakan bahwa Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo berpesan untuk semua kader agar terus bersama masyarakat.

"Ketua Umum kami bapak Hary Tanoesoedibjo selalu berpesan agar kami terus bersama masyarakat di akar rumput untuk memberikan artinya kehadiran kami bagi mereka. Ini akan terus kami lakukan dan akan semakin masif jika nanti masyarakat memberikan kepercayaan mereka kepada kami untuk menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi Sumut," tegas Rudi.

Hal itu ia utarakan saat menggelar bazar murah minyak goreng di Komplek Pasar UKA, Jalan Abdul Sani Mutolif, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Jumat (9/2/2024).

Kegiatan bazar murah yang dihadiri sekitar 1000 orang warga pemilik Kartu Tanda Anggota (KTA) Perindo Berasuransi itu dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi pencoblosan serta mekanisme penyampaian aspirasi warga ke anggota legislatif pilihan mereka.