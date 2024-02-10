Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Caleg Perindo Rudi Zulham: Harga di Sini Jauh Lebih Murah

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |15:26 WIB
A
A
A

MEDAN - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Rudi Zulham Hasibuan, menggelar bazar murah minyak goreng di Komplek Pasar UKA, Jalan Abdul Sani Mutolif, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Jumat (9/2/2024).

Kegiatan bazar murah yang dihadiri sekitar 1000 orang warga pemilik Kartu Tanda Anggota (KTA) Perindo Berasuransi itu dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi pencoblosan serta mekanisme penyampaian aspirasi warga ke anggota legislatif pilihan mereka.

Rudi juga mensosialisasikan manfaat KTA Perindo Berasuransi yang memberikan manfaat perlindungan kecelakaan kepada masyarakat. Di mana untuk masyarakat yang mengalami kecelakaan minor dan mengalami luka-luka akan diberikan biaya perawatan senilai Rp 300 ribu, sedangkan jika sampai meninggal dunia akan diberikan santunan kepada ahli warisnya senilai Rp 3 juta.

"Hari ini ada 1000 paket minyak goreng yang kita siapkan untuk masyarakat pemegang KTA Perindo. Mereka bisa menebus 1 liter minyak goreng hanya dengan membayar Rp 5 ribu. Jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp 15 ribu," kata Rudi yang juga merupakan Ketua DPW Perindo Sumatera Utara itu.

