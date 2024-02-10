Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Abdul Khaliq Sosialisasikan Cara Pencoblosan Surat Suara di Bandung Barat

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |15:14 WIB
Caleg Perindo Abdul Khaliq Sosialisasikan Cara Pencoblosan Surat Suara di Bandung Barat
Caleg Perindo Abdul Khaliq (foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Menjelang berakhirnya kampanye Pemilu 2024, caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II dari Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan Pemilu 2024 kepada warga Kampung Cikandang, RT 02/07, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Acara sosialisasi yang disampailan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan dan juga dihadiri caleg DPRD KBB Dapil 1 Rohmat itu berlangsung pada Jumat (9/2/2024). Acara sosialisasi dari Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibdjo itu dihadiri ratusan warga.

"Sosialisasi ini untuk mengedukasi warga terkait tata cara pencoblosan surat suara, sekaligus lebih memperkenalkan eksistensi partai, agar mereka mengetahui bahwa Perindo itu ada di Bandung Barat," kata Abdul Khaliq.

Sebab, kata dia, dalam sosialisasi dilakukan itu untuk mengedukasi warga sekitar tentang mekanisme penyampaian suara, sekaligus memperkenalkan eksistensi partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 tersebut kepada masyarakat di Bandung Barat.

Dia mengatakan, sosialisasi tata cara pencoblosan ini penting dilakukan, mengingat hari pencoblosan yang kian dekat dan tersisa beberapa hari lagi. Di sisi lain, jumlah kertas suara yang harus dicoblos masyarakat cukup banyak pada pemilu legislatif yang kali ini bersamaan waktunya dengan pemilihan presiden.

"Kami tentunya hadir dan mengajak bahwa 14 Februari nanti serentak untuk memilih. Sebagai warga negara kita harus memilih, jangan golput," imbuh Abdul Khaliq.

(Awaludin)

      
