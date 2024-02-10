Warga Subang, Majalengka dan Sumedang Antusias Ikuti Bazar Murah Partai Perindo

SUBANG - Masyarakat Subang, Majalengka, dan Sumedang sangat antusias mengikuti kegiatan bazar murah yang digelar Caleg DPR RI Jabar 9 dari Partai Perindo nomor urut 2, Ratih Purnamasari dan nomor urut 1, Aa Oni Suwarman, Sabtu (10/2/2024).

Ratih Purnamasari mengatakan, kegiatan bazar murah ini digelar serentak di 60 titik mulai pukul 09.00 WIB. Namun, sejak pukul 07.00 WIB masyarakat sudah mengunjungi lokasi acara.

"Mereka diinfokan jam 9, jam 7 pagi sudah pada datang," ucap Ratih.

Ratih mengungkapkan, masyarakat di Subang, Majalengka dan Sumedang berharap jika bazar murah ini digelar secara rutin oleh partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera tersebut.