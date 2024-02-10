Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Subang, Majalengka dan Sumedang Antusias Ikuti Bazar Murah Partai Perindo

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |17:02 WIB
Warga Subang, Majalengka dan Sumedang Antusias Ikuti Bazar Murah Partai Perindo
A
A
A

SUBANG - Masyarakat Subang, Majalengka, dan Sumedang sangat antusias mengikuti kegiatan bazar murah yang digelar Caleg DPR RI Jabar 9 dari Partai Perindo nomor urut 2, Ratih Purnamasari dan nomor urut 1, Aa Oni Suwarman, Sabtu (10/2/2024).

Ratih Purnamasari mengatakan, kegiatan bazar murah ini digelar serentak di 60 titik mulai pukul 09.00 WIB. Namun, sejak pukul 07.00 WIB masyarakat sudah mengunjungi lokasi acara.

"Mereka diinfokan jam 9, jam 7 pagi sudah pada datang," ucap Ratih.

 BACA JUGA:

Ratih mengungkapkan, masyarakat di Subang, Majalengka dan Sumedang berharap jika bazar murah ini digelar secara rutin oleh partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253/perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221/partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement