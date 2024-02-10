Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Gelar Bazar Murah Serentak di Dapil Jabar 9, Kang Oni : Permintaan Pak Hary Tanoesoedibjo

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |17:14 WIB
Perindo Gelar Bazar Murah Serentak di Dapil Jabar 9, Kang Oni : Permintaan Pak Hary Tanoesoedibjo
SUBANG - Caleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jabar 9, Aa Oni Suwarman menggelar bazar murah serentak di Kabupaten Subang, Majalengka, dan Sumedang, Sabtu (10/2/2024).

Pria yang akrab disapa Kang Oni ini mengatakan, kegiatan ini terselenggara setelah kunjungan Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo ke Kabupaten Subang dalam acara penyerahan bantuan Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren).

"Itu awalnya ketika Bapak Ketum kunjungan ke Subang acara Puskestren, nah setelah acara kita adakan silaturahmi dengan beliau dan pada saat itu kita sangat peduli, apalagi pada saat itu suasananya kita acaranya sukses sangat gembira terima kasih kepada pak ketum sudah berkunjung ke Subang," kata Kang Oni.

Sambutan hangat dari masyarakat, kata Kang Oni, membuat Hary Tanoesoedibjo ingin menggelar bazar murah serentak di Dapil Jabar 9 sebagai bentuk kepedulian nyata partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu kepada masyarakat.

"Selanjutnya Pak Ketum juga seneng lah diterima dengan luar biasa oleh kiai sepuh dan masyarakat. Sehingga beliau bilang Kang Oni, Neng Ratih ini kita gimana kalau kita bikin bazar aja di Subang tapi secara berbarengan," ungkapnya.

