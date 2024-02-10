Peduli Rakyat, Warga Ngamprah Doakan Partai Perindo Sukses di Pemilu 2024

BANDUNG BARAT - Ratusan Kampung Cikandang, RT 02/07, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) antusias mengikuti bazzar minyak goreng murah dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Bazzar minyak goreng murah yang berlangsung pada Jumat (9/2/2024) itu merupakan inisiasi dari Partai Perindo yanh berkolaborasi dengan caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II Abdul Khaliq Ahmad. Warga hanya cukup menembus Rp7.000 bisa mendapatkan minyak goreng 1 liter.

"Iya senang sekali, gak apa-apa antre juga yang penting dapat minyak goreng murah. Kalau beli di warung kan Rp16 ribu," ujar Lilis, salah seorang warga.

Dia berharap Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, selalu makukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat.

"Harapannya tentu aja bazzar murah oleh Partai Perindo ini terus dilakukan. Soalnya bagi masyarakat kecil kaya saya sangat bermanfaat sekali," kata dia.