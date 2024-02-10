Gedung Calon TPS di Riau Hampir Ambruk, Akhirnya Dipindah ke Kantor Desa

PEKANBARU - Polsek Bukit Batu kembali melakukan pengecekan lokasi yang akan digunakan sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh TPS yang berada di Kecamatan Bukit Batu, Sabtu (10/02/2024) demikian keterangan Kapolsek Bukit Batu, Kompol Rifendi.

Pengecekan ini guna memastikan keamanan lokasi TPS (kotak suara) bagi masyarakat memberikan hak pilih nya pada pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 berjalan aman dan lancar.

Kapolsek Bukit Batu Bersama PPK Kec Bukit Batu serta Ketua PPS dan PKD Desa Pangkalan Jambi melakukan Pengecekan awal di TPS 02 Desa Pangkalan Jambi berlokasi di Bangunan MDTA Tarbiyah Islamiyah Jalan Jend Sudirman Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu, dengan kondisi atap bangunan sudah rusak sehingga dikhawatirkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilu (PPK) akan berdampak Rawan pada saat hari pencoblosan surat suara Pemilu Tahun 2024.

BACA JUGA: Caleg Perindo Alva Ruslina Dinilai sebagai Sosok Perempuan Super Power

Melihat kondisi bangunan sangat tidak layak untuk digunakan, maka dilakukan kesepakatam pemindahan lokasi TPS 02 tersebut pada bangunan yang aman dan layak untuk dipergunakan pada hari percoblosan nantinya.

"Jadi dilakukan pemindahan TPS 02 tepatnya di belakang gedung kantor Desa Pangkalan Jambi tepatnya pada aula Kantor Desa Pangkalan Jambi Jalan Jend Sudirman Desa Pangkalan Jambi Kec Bukit Batu, dengan jarak dari lokasi awal sekitar 50 meter,"kata Kapolsek Bukit Batu, Kompol Rifendi.

Lanjut disampaikannya bahwa pengecekan lokasi yang akan digunakan sebagai TPS saat pesta demokrasi Pemilu 2024 ini untuk mengetahui sejauhmana kesiapan lokasi yang akan digunakan sebagai TPS, dan serta sebagai bekal bagi personil untuk menguasai medan saat bertugas sebagai pengaman di TPS.

Selain pengecekan lokasi TPS, Polsek Bukit Batu Selalu mensosialisasikan dan menyampaikan pesan kamtibmas kepada warga, dalam rangka cooling system" menjelang Pemilu Damai 2024 ini, ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)