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Cerita Kapolda Riau Dampingi Sang Ayah yang Alami Gangguan Penglihatan di Tanah Suci

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |16:17 WIB
Cerita Kapolda Riau Dampingi Sang Ayah yang Alami Gangguan Penglihatan di Tanah Suci
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan
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JAKARTA - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan membagikan pengalaman pribadinya saat mendampingi sang ayah yang mengalami gangguan penglihatan ketika menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dari pengalaman itu, membuat dirinya memahami betapa berharganya kemampuan melihat.

“Saya merasakan sendiri bagaimana seseorang harus menjalani aktivitas dengan keterbatasan karena tidak dapat melihat dengan baik,”ujarnya saat operasi katarak gratis untuk warga di Rumah Sakit Awal Bros Panam, Pekanbaru, Jumat (5/6/2026).

“Karena itu, ketika hari ini ada 310 masyarakat yang mendapatkan kesempatan untuk kembali melihat dunia dengan lebih jelas, maka sesungguhnya kita sedang menghadirkan harapan dan kebahagiaan bagi mereka dan keluarganya,”lanjutnya.

Kegiatan ini kata dia adalah bentuk nyata solidaritas kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, hidup yang bermakna adalah hidup yang mampu memberikan manfaat bagi sesama manusia.

“Hari ini kita menguatkan satu nilai yang sangat penting, yaitu human solidarity. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada sesama manusia. Karena itu, kegiatan ini bukan hanya soal operasi medis, tetapi bagaimana menghadirkan kembali harapan bagi saudara-saudara kita,”ujarnya.

Herry menegaskan, bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat.

 

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