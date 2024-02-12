Hujan Deras Akibatkan Banjir di Tebet, Pengendara Terpaksa Putar Balik

JAKARTA - Hujan mengguyur wilayah Jakarta Selatan, tepatnya kawasan Tebet pada Minggu malam (11/2/2024). Curah hujan dengan intensitas deras ini menyebabkan banjir di beberapa kawasan, salah satunya adalah Jalan KH Abdullah Syafei, Tebet, Jakarta Selatan.

Salah satu akun Instagram @seputar_jaksel membagikan rekaman dari seorang warga yang nampak terjebak banjir. Dalam video itu terlihat banjir cukup tinggi hingga menutupi ruas jalan raya Tebet menuju ke arah Kokas.

"Untuk daerah kokas jangan dilewati iya. Dari arah Tebet nggak bisa maju karena banjir," ujar salah seorang pengendara dalam video tersebut.