HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras Akibatkan Banjir di Tebet, Pengendara Terpaksa Putar Balik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |00:48 WIB
Hujan Deras Akibatkan Banjir di Tebet, Pengendara Terpaksa Putar Balik
Banjir di Jaksel. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Hujan mengguyur wilayah Jakarta Selatan, tepatnya kawasan Tebet pada Minggu malam (11/2/2024). Curah hujan dengan intensitas deras ini menyebabkan banjir di beberapa kawasan, salah satunya adalah Jalan KH Abdullah Syafei, Tebet, Jakarta Selatan.

Salah satu akun Instagram @seputar_jaksel membagikan rekaman dari seorang warga yang nampak terjebak banjir. Dalam video itu terlihat banjir cukup tinggi hingga menutupi ruas jalan raya Tebet menuju ke arah Kokas.

BACA JUGA:

Banjir Demak, Bawaslu: Jika Situasi Sulit Pemilu Susulan Jadi Opsi 

"Untuk daerah kokas jangan dilewati iya. Dari arah Tebet nggak bisa maju karena banjir," ujar salah seorang pengendara dalam video tersebut.

