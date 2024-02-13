Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Jelang Pencoblosan di Siak, Kapolda Riau Minta Penebalan Personil di Lokasi Rawan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |16:37 WIB
Jelang Pencoblosan di Siak, Kapolda Riau Minta Penebalan Personil di Lokasi Rawan
Kapolda Riau, Irjen M. Iqbal (foto: dok ist)
A
A
A

SIAK - Jelang H-1 Pemilu 2024, Kapolda Riau, Irjen Mohammad Iqbal laksanakan kunjungan kerjanya bersama Ketua KPU Riau M Yasir, Ketua Bawaslu Provinsi Riau Alnof ke ke Kabupaten Siak, Selasa (13/02/2024).

Mohammad Iqbal menyampaikan bahwa jadwal kunjungan kerjanya bersama unsur KPU dan Bawaslu Provinsi Riau hari ini meliputi wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan terakhir di kabupaten Pelalawan.

"Tujuan utama kami mengunjungi TPS-TPS yang ada di Kabupaten Siak ini, karena ingin menyapa dan terus memberikan motivasi kepada teman teman yang bertugas," ungkap Mohammad Iqbal.

"Kami semua sangat bangga karena kami melihat khususnya wilayah Siak, semuanya terlihat solid, kompak dan berintergritas dalam menghadapi tugas pemilu 2024 ini," sambungnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini situasi kamtibmas di wilayah hukum provinsi Riau aman dan kondusif. Hal ini berdasarkan pantauan dari laporan personel yang bertugas di lapangan, dan pengiriman logistik pemilu semuanya berjalan dengan lancar, sesuai dengan schedule atau jadwal yang sudah direncanakan.

"Pihak kami melakukan penebalan personel ke TPS-TPS yang di anggap rawan, dan khusus wilayah Siak situasi tingkat kerawanannya cukup rendah dan untuk antisipasi, kami juga bersinergi bersama TNI Polri untuk melakukan patroli gabungan ke tempat tempat yang di anggap rawan gangguan kamtibmas," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
